Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan AK Parti Grup Başkanvekili Zengin hakkındaki paylaşıma tepki Açıklaması
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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan AK Parti Grup Başkanvekili Zengin hakkındaki paylaşıma tepki Açıklaması

23.02.2021 01:33 | Son Güncelleme: 23.02.2021 01:36
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan AK Parti Grup Başkanvekili Zengin hakkındaki paylaşıma tepki Açıklaması

Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin hakkında sosyal medyadaki hakaret paylaşımını kınadı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin hakkında sosyal medyadaki hakaret paylaşımını kınadı.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tokat Milletvekili, Grup Başkan Vekilimiz Özlem Zengin hanımefendiye yapılan çirkin saldırıyı kınıyorum. Bağımsız Türk yargısının bu ahlaksızı en ağır şekilde cezalandıracağından şüphemiz yoktur. Biz de sürecin yakinen takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada kişilik haklarına yönelik saldırılara her geçen gün yenilerinin eklendiğini belirten Oktay, "Buna müsaade etmemekte kararlıyız. Birileri sussa da biz bu seviyesizliğin karşısında durmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş

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