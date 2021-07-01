Cumhurbaşkanı Erdoğan, TDV'ye kurban bağışında bulundu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TDV'ye kurban bağışında bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TDV'ye kurban bağışında bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfı'na kurban bağışında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfı'na kurban bağışında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) ortaklaşa yürüttüğü "2021 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Programı'na kurban bağışında bulundu.

-İHA-

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TDV'ye kurban bağışında bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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