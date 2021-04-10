Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçen seneden edindiğimiz tecrübelerle geliştirdiğimiz tedbirler ve kitlesel aşılama kampanyamız sayesinde Ukraynalı...

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçen seneden edindiğimiz tecrübelerle geliştirdiğimiz tedbirler ve kitlesel aşılama kampanyamız sayesinde Ukraynalı dostlarımızı bu yıl da güvenli bir ortamda misafir edeceğiz.