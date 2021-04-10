Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçen seneden edindiğimiz tecrübelerle geliştirdiğimiz tedbirler ve kitlesel aşılama kampanyamız sayesinde Ukraynalı...
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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçen seneden edindiğimiz tecrübelerle geliştirdiğimiz tedbirler ve kitlesel aşılama kampanyamız sayesinde Ukraynalı...

Anadolu Ajansı / Elif Küçük - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Geçen seneden edindiğimiz tecrübelerle geliştirdiğimiz tedbirler ve kitlesel aşılama kampanyamız sayesinde Ukraynalı...

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçen seneden edindiğimiz tecrübelerle geliştirdiğimiz tedbirler ve kitlesel aşılama kampanyamız sayesinde Ukraynalı dostlarımızı bu yıl da güvenli bir ortamda misafir edeceğiz.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçen seneden edindiğimiz tecrübelerle geliştirdiğimiz tedbirler ve kitlesel aşılama kampanyamız sayesinde Ukraynalı dostlarımızı bu yıl da güvenli bir ortamda misafir edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük

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