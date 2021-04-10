Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçen seneden edindiğimiz tecrübelerle geliştirdiğimiz tedbirler ve kitlesel aşılama kampanyamız sayesinde Ukraynalı...
Anadolu Ajansı / Elif Küçük - Haberler | Güncel
Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçen seneden edindiğimiz tecrübelerle geliştirdiğimiz tedbirler ve kitlesel aşılama kampanyamız sayesinde Ukraynalı dostlarımızı bu yıl da güvenli bir ortamda misafir edeceğiz.
Son Dakika! Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırım ve Donbass mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçen seneden edindiğimiz tecrübelerle geliştirdiğimiz tedbirler ve kitlesel aşılama kampanyamız sayesinde Ukraynalı dostlarımızı bu yıl da güvenli bir ortamda misafir edeceğiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük