BURSA Çanakkale Orman Bölge Müdürü Demirci'nin kayınvalidesi de yaşamını kaybetti
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BURSA Çanakkale Orman Bölge Müdürü Demirci'nin kayınvalidesi de yaşamını kaybetti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çanakkale Orman Bölge Müdürü Demirci'nin kayınvalidesi de yaşamını kaybetti (2)TOPRAĞA VERİLDİKestel ilçesinde ailesiyle birlikte geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci'nin kayınvalidesi Adife Ekmekçi'nin cenazesi TOKİ Akşemseddin Camisi'nde...

Çanakkale Orman Bölge Müdürü Demirci'nin kayınvalidesi de yaşamını kaybetti (2)

TOPRAĞA VERİLDİ

Kestel ilçesinde ailesiyle birlikte geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci'nin kayınvalidesi Adife Ekmekçi'nin cenazesi TOKİ Akşemseddin Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Kestel Erdoğanköy Kent Mezarlığı'na defnedildi

Cenaze namazına Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın ve yakınları katıldı. Hastaneden taburcu edilip kayınvalidesi Ekmekçi'nin cenazesine katılan Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci'nin üzgün olduğu dikkat çekti.

BURSA Çanakkale Orman Bölge Müdürü Demirci'nin kayınvalidesi de yaşamını kaybetti
BURSA Çanakkale Orman Bölge Müdürü Demirci'nin kayınvalidesi de yaşamını kaybetti
BURSA Çanakkale Orman Bölge Müdürü Demirci'nin kayınvalidesi de yaşamını kaybetti
BURSA Çanakkale Orman Bölge Müdürü Demirci'nin kayınvalidesi de yaşamını kaybetti
BURSA Çanakkale Orman Bölge Müdürü Demirci'nin kayınvalidesi de yaşamını kaybetti
BURSA Çanakkale Orman Bölge Müdürü Demirci'nin kayınvalidesi de yaşamını kaybetti
BURSA Çanakkale Orman Bölge Müdürü Demirci'nin kayınvalidesi de yaşamını kaybetti
BURSA Çanakkale Orman Bölge Müdürü Demirci'nin kayınvalidesi de yaşamını kaybetti
BURSA Çanakkale Orman Bölge Müdürü Demirci'nin kayınvalidesi de yaşamını kaybetti
BURSA Çanakkale Orman Bölge Müdürü Demirci'nin kayınvalidesi de yaşamını kaybetti
BURSA Çanakkale Orman Bölge Müdürü Demirci'nin kayınvalidesi de yaşamını kaybetti
BURSA Çanakkale Orman Bölge Müdürü Demirci'nin kayınvalidesi de yaşamını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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