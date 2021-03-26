BURSA Çanakkale Orman Bölge Müdürü Demirci'nin kayınvalidesi de yaşamını kaybetti
Çanakkale Orman Bölge Müdürü Demirci'nin kayınvalidesi de yaşamını kaybetti (2)TOPRAĞA VERİLDİKestel ilçesinde ailesiyle birlikte geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci'nin kayınvalidesi Adife Ekmekçi'nin cenazesi TOKİ Akşemseddin Camisi'nde...
Çanakkale Orman Bölge Müdürü Demirci'nin kayınvalidesi de yaşamını kaybetti (2)
TOPRAĞA VERİLDİ
Kestel ilçesinde ailesiyle birlikte geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci'nin kayınvalidesi Adife Ekmekçi'nin cenazesi TOKİ Akşemseddin Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Kestel Erdoğanköy Kent Mezarlığı'na defnedildi
Cenaze namazına Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın ve yakınları katıldı. Hastaneden taburcu edilip kayınvalidesi Ekmekçi'nin cenazesine katılan Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci'nin üzgün olduğu dikkat çekti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı