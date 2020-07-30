Son dakika haber! Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 11 bin 155'e yükseldi Son dakika dünya haberi: Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 368 kişi yaşamını yitirdi.

Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 368 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede vaka sayısı ise 11 bin 155'e çıktı.

Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 368 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise 11 bin 155'e yükseldi. Öte yandan ülkede salgında enfekte olanların arasından toplamda 5 bin 971 kişinin de iyileştiği açıklandı.

Kaynak: DHA