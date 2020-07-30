Son dakika haber! Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 11 bin 155'e yükseldi
Son dakika dünya haberi: Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 368 kişi yaşamını yitirdi.
30.07.2020 09:22 | Son Güncelleme: 30.07.2020 10:35
Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 368 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede vaka sayısı ise 11 bin 155'e çıktı.
Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 368 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise 11 bin 155'e yükseldi. Öte yandan ülkede salgında enfekte olanların arasından toplamda 5 bin 971 kişinin de iyileştiği açıklandı.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: DHA