Son dakika haber! BM'den Etiyopya hükümetine ülkedeki sorunların çözümü için kapsayıcı diyalog çağrısı
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Son dakika haber! BM'den Etiyopya hükümetine ülkedeki sorunların çözümü için kapsayıcı diyalog çağrısı

Son dakika haber! BM'den Etiyopya hükümetine ülkedeki sorunların çözümü için kapsayıcı diyalog çağrısı
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Siyasi İşlerden sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rose Marie DiCarlo, Etiyopya'nın karşılaştığı sorunların felaketle sonuçlanmaması için uzlaşmacı ve kapsayıcı diyaloğa ihtiyacı olduğunu belirtti.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Siyasi İşlerden sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rose Marie DiCarlo, Etiyopya'nın karşılaştığı sorunların felaketle sonuçlanmaması için uzlaşmacı ve kapsayıcı diyaloğa ihtiyacı olduğunu belirtti.

Etiyopya gündemli toplanan BM Güvenlik Konseyinde konuşan DiCarlo, "Etiyopya kritik bir kavşakta ve son gelişmeler ülkenin başına bela olan sorunlarla kapsamlı ve sürdürülebilir bir şekilde yüzleşme ihtiyacını gösteriyor ve bunu yapmamanın sonuçları felaket olabilir." diye konuştu.

DiCarlo, Tigray'in başkenti Mekele'de altyapının harap olduğuna dikkat çekerek bölgede elektrik ve iletişimin hala olmadığını, Tigray ve Amhara bölgelerini birbirine bağlayan Tekeze Nehri üzerindeki tek köprünün yıkılmasıyla da bölgeye insanı yardımların erişiminin kesildiğini kaydetti.

Son 8 ayda 1,7 milyondan fazla insanın yerinden edildiğini, 60 binden fazla kişinin de Sudan'a iltica ettiğine işaret eden DiCarlo, "Tigray'daki çatışma, yalnızca diyalog ve güvenilir bir siyasi süreçle çözülebilecek köklü politik şikayetlerin sonucudur." değerlendirmesinde bulundu.

DiCarlo, ilgili tarafları uluslararası insanı hukuka bağlı kalmaya çağırarak, Etiyopya hükümetine, kadınlar, gençler ve sivil toplum da dahil olmak üzere tüm Etiyopyalılar için siyasi alanı açması ve kamusal hayata katılımı kolaylaştırması çağrısında bulundu.

Tigray bölgesinde tek taraflı ateşkes ilan edilmişti

Etiyopya hükümeti, 28 Haziran'da, Tigray Halkı Kurtuluş Cephesi (TPLF) isyancılarının ele geçirdiği ileri sürülen Tigray bölgesinde tek taraflı ateşkes ilan ettiğini duyurmuştu.

Kararın hasat mevsimi (haziran, temmuz, ağustos) dolayısıyla alındığı kaydedilen açıklamada, bundan sonra bölgede yardım kuruluşlarının ordunun eskortu olmadan çalışacağı belirtilmişti.

Açıklamada, bölgede TPLF güçlerinin hala dağınık bir durumda olduğu ve ara sıra saldırı yaptığı belirtilmişti.

Bir dönem Tigray eyaletini yöneten isyancı TPLF güçlerinin 3 Kasım 2020'de Etiyopya'nın Kuzey Komutanlığı birliklerine saldırması ve sonrasında Başbakan Abiy Ahmed'in TPLF'ye karşı askeri harekat kararı almasının ardından eyalette 1,7 milyondan fazla kişi yerinden edildi.

Birleşmiş Milletler (BM), 8 Haziran'da Tigray bölgesi için "kıtlık" uyarısında bulunmuş ancak Etiyopya hükümeti bunu reddetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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