Son dakika haber | Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 8 kişi tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 8 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber | Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 8 kişi tutuklandı

Gelen son dakika haberlerine göre Balıkesir'de Narkotik polisleri Balıkesir il merkezi, Edremit ve Bursa ilinde yaptıkları uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 10 şahıstan adli makamlara sevk edilen 8 kişi tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kürşat Ayvatoğlu suskunluğunu bozdu: Pudra şekeri ifadesini partiyi üzmemek için yaptım
Kürşat Ayvatoğlu suskunluğunu bozdu: Pudra şekeri ifadesini partiyi üzmemek için yaptım
AK Partili Bülent Turan'dan Kürşat Ayvatoğlu öz eleştirisi: İşe alınması bizim kusurumuz
AK Partili Bülent Turan'dan Kürşat Ayvatoğlu öz eleştirisi: İşe alınması bizim kusurumuz

Balıkesir'de Narkotik polisleri Balıkesir il merkezi, Edremit ve Bursa ilinde yaptıkları uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 10 şahıstan adli makamlara sevk edilen 8 kişi tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemeye yönelik olarak sokak satıcılarının yakalanması ve suç organizasyonun deşifre edilebilmesi amacıyla yürütülen projeli operasyon dosyası kapsamında;144 adet uyuşturucu ecza hap, 3,49 gram esrar, 55,13 gram metamfetamin, 4,11 gram Sentetik kannabinoid bonzai, 2 adet extacy maddesi ele geçirilirken, Narkotik polis ekipleri Balıkesir il merkezi 4 şahıs, Edremit ilçesinde 3 şahıs, Bursa ilinde 4 şahıs olmak üzere 11 adreste yapılan operasyon da 10 şahıs yakalanırken yapılan aramalarda; 38,34 gram metamfetamin, 25 adet sentetik ecza hap, 10,76 gram esrar, 2 adet hassas terazi, 1 adet boş şarjör, 80 adet fişek, 26 adet av fişeği, 4 adet uzun namlulu fişek, 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan aparat, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanarak gözaltına alınan 10 şahıstan 2'si adli kontrol şartıyla serbest, 8 şahıs ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - BALIKESİR

Son dakika haber | Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 8 kişi tutuklandı
Son dakika haber | Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 8 kişi tutuklandı
Son dakika haber | Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 8 kişi tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hayati Yazıcı Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Caner Erkin Burak Yılmaz Hamza Hamzaoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ramazan Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 8 kişi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 09:48:47. #1.15#
title