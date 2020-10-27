Son dakika haber: Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı
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Son dakika haber: Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı

27.10.2020 19:07 | Son Güncelleme: 27.10.2020 19:10
Son dakika haber: Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı

Bir son dakika haberine göre Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez, Ayvalık, Edremit ve Gönen ilçelerinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma başlattı.

Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda, 7,53 gram metamfetamin, 3 uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat, 56 uyuşturucu hap, 5,68 gram esrar, 95,70 gram tütünle karıştırılmış sentetik uyuşturucu, 1 ruhsatsız tabanca ile 2 şarjör, 12 fişek, 1 ruhsatsız pompalı tüfek ile 5 kartuş ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

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