Son dakika haber! Bakan Soylu'dan HDP önünde evlat nöbetindeki ailelere ziyaret
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Son dakika haber! Bakan Soylu'dan HDP önünde evlat nöbetindeki ailelere ziyaret

07.01.2021 17:22 | Son Güncelleme: 07.01.2021 17:29
Son dakika haber! Bakan Soylu'dan HDP önünde evlat nöbetindeki ailelere ziyaret

Son dakika habere göre İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 184 ailenin HDP Diyarbakır İl binası önündeki evlat nöbetine destek ziyaretinde bulundu.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 184 ailenin HDP Diyarbakır İl binası önündeki evlat nöbetine destek ziyaretinde bulundu.

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 184 ailenin HDP il binası önündeki oturma eyleminin 493'üncü gününde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ailelere destek vermek için ziyarette bulundu. Bakan Soylu, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal, Oya Eronat ve İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ile birlikte evlat nöbetindeki ailelerin kaldığı çadıra geldi. Bakan Soylu, ziyaretinde evlat nöbetindeki ailelerle görüşerek sorun ve taleplerini dinledi.


- Diyarbakır
Son dakika haber! Bakan Soylu'dan HDP önünde evlat nöbetindeki ailelere ziyaret
Son dakika haber! Bakan Soylu'dan HDP önünde evlat nöbetindeki ailelere ziyaret

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak EMEK

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