Son dakika haber | Bakan Kasapoğlu'ndan Berna Gözbaşı'na tebrik

Son dakika habere göre Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hes Kablo Kayserispor Kulübü'nün seçimli olağan genel kurulunda yeniden başkanlığa seçilen Berna Gözbaşı'yı tebrik etti.