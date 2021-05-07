Bakan Dönmez: Yurt içi petrol ve doğal gaz üretimimiz artıyor
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Bakan Dönmez: Yurt içi petrol ve doğal gaz üretimimiz artıyor

Bakan Dönmez: Yurt içi petrol ve doğal gaz üretimimiz artıyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yurt içi petrol ve doğal gaz üretimimiz adım adım artıyor.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yurt içi petrol ve doğal gaz üretimimiz adım adım artıyor. 2021 ilk çeyrekte üretimimiz 6 milyon 325 bin varil oldu" dedi.

Bakan Dönmez, Twitter'daki hesabından petrol ve doğal gaz üretimine ilişkin açıklama yaptı. Dönmez, "Yurt içi petrol ve doğal gaz üretimimiz adım adım artıyor. 2021 ilk çeyrekte üretimimiz 6 milyon 325 bin varil oldu. 2020 ilk çeyreğe göre 300 bin varil daha fazla petrol ve doğal gaz ürettik. Kaynaklarımızı yüksek teknolojiyle milletimize sunacağız" dedi.


Bakan Dönmez: Yurt içi petrol ve doğal gaz üretimimiz artıyor
Bakan Dönmez: Yurt içi petrol ve doğal gaz üretimimiz artıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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