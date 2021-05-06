Bakan Akar, Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Pabriks ile video konferansla görüştü
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Bakan Akar, Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Pabriks ile video konferansla görüştü

Bakan Akar, Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Pabriks ile video konferansla görüştü
Anadolu Ajansı / Sefa Şahin - Haberler | Politika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks ile video konferans yöntemiyle görüşme yaptı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks ile video konferans yöntemiyle görüşme yaptı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Akar ve Pabriks'in video konferans yöntemiyle görüşmesinde, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik, savunma sanayisinde iş birliği ve NATO konularında görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

Öte yandan Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bir başka açıklamada, "Letonya Meclisi'nin soykırım kararını da reddediyoruz ve tanımıyoruz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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