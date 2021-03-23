Son dakika haber! Bahçelievler'de kuyumcuyu soymaya çalışan şüpheliler, 2 kişiyi silahla yaraladıktan sonra kaçtı
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Son dakika haber! Bahçelievler'de kuyumcuyu soymaya çalışan şüpheliler, 2 kişiyi silahla yaraladıktan sonra kaçtı

23.03.2021 12:57 | Son Güncelleme: 23.03.2021 13:26

Son dakika gelişmesine göre Bahçelievler'de kuyumcu dükkanında soygun girişiminde bulunan 2 şüpheli, biri çalışan 2 kişiyi silahla yaraladıktan sonra kaçtı.

Bahçelievler'de kuyumcu dükkanında soygun girişiminde bulunan 2 şüpheli, biri çalışan 2 kişiyi silahla yaraladıktan sonra kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi İzzettin Çalışlar Caddesi'nde bir kuyumcuya giren 2 kişi, dükkandaki çalışanları silahla tehdit ederek vitrindeki altınları istedi. Çalışanların direnmesi üzerine soyguncular rastgele ateş açtı. Olayda, kuyumcu çalışanlarından Ali T. ile soyguncuları engellemeye çalışan bir esnaf yaralandı.

Şüpheliler olay yerinden kaçarken, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürülürken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

İş yerindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Son dakika haber! Bahçelievler'de kuyumcuyu soymaya çalışan şüpheliler, 2 kişiyi silahla yaraladıktan sonra kaçtı
Son dakika haber! Bahçelievler'de kuyumcuyu soymaya çalışan şüpheliler, 2 kişiyi silahla yaraladıktan sonra kaçtı
Son dakika haber! Bahçelievler'de kuyumcuyu soymaya çalışan şüpheliler, 2 kişiyi silahla yaraladıktan sonra kaçtı
Son dakika haber! Bahçelievler'de kuyumcuyu soymaya çalışan şüpheliler, 2 kişiyi silahla yaraladıktan sonra kaçtı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Burak Mehmetefendioğlu

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