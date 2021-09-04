BAĞCILAR'DA TAKSİCİNİN ARKASINDAN ATEŞ EDEN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bağcılar'da tartıştığı taksi şoförünün arkasından ateş eden U.G (26) Bahçelievler'de bir otelde olayda kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Bağcılar'da tartıştığı taksi şoförünün arkasından ateş eden U.G (26) Bahçelievler'de bir otelde olayda kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay geçtiğimiz Perşembe günü Bağcılar Bağlar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre taksi şoförü ile Yenibosna'dan aldığı iki yolcuyla yolda aralarında tartışma çıktı, Bağcılara geldiklerinde ise tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü, yolculardan biri taksi şoförünü tehdit ederek araç içerisinde bulunan 100 TL'yi aldı. Ardından taksi şoförü olay yerinden uzaklaşmak için aracına binip uzaklaşmaya başladı. O sırada silahlı olan yolcu taksi şoförünün arkasından ateş etti. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili silahı kullandığı tespit edilen U.G.'yi dün Bahçelievler'de bir otelde olayda kullandığı silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı