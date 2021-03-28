Son dakika haber | Azez'de PKK/YPG'li teröristlere ait 2 TOW füzesi, 24 Kalaşnikof ele geçirildi
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Son dakika haber | Azez'de PKK/YPG'li teröristlere ait 2 TOW füzesi, 24 Kalaşnikof ele geçirildi

Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Azez'de PKK/YPG'li teröristlere ait 2 TOW füzesi, 24 Kalaşnikof ele geçirildi

Gelen son dakika haberlerine göre Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve TEM Dairesi Başkanlığı koordinesinde, Azez'de, Suriye Görev Gücü'nün yaptığı operasyonda 2 TOW füzesi, 24 Kalaşnikof piyade tüfeği, bir keskin nişancı tüfeği, 2 Doçka silah namlusu, 200 tetikleme kapsülü ele geçirildi.

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Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve TEM Dairesi Başkanlığı koordinesinde, Azez'de, Suriye Görev Gücü'nün yaptığı operasyonda 2 TOW füzesi, 24 Kalaşnikof piyade tüfeği, bir keskin nişancı tüfeği, 2 Doçka silah namlusu, 200 tetikleme kapsülü ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, PKK terör örgütünün Suriye kolu PYD/YPG'nin, Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyinde terörden arındırılan bölgelerde, güvenlik güçlerine ait noktalar ve sivil halkın yoğun bulunduğu alanlara yönelik saldırılarda kullanmak üzere, çok miktarda silah ve bomba malzemesini örgütün kontrolündeki Münbiç'e götürmeye çalıştığı belirtildi.

Açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve TEM Dairesi Başkanlığı koordinesinde, Suriye Görev Gücü'nün Azez'de dün düzenlediği operasyonda, tank katili olarak bilinen 2 TOW füzesi, 24 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 keskin nişancı tüfeği, 2 doçka silah namlusu, 200 tetikleme kapsülü ele geçirildiği belirtilerek, TOW füzelerinin, Suriye'nin kuzeyini terörden arındırmak amacıyla bölgede harekat yapan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına karşı sıklıkla kullanıldığı hatırlatıldı.

Operasyonda Suriyeli 2 kişinin yakalandığı, zanlıların ilk ifadelerinde, "malzemeleri PKK/PYD/YPG terör örgütü mensuplarına ulaştırmak isterken yakalandıklarını" beyan ettikleri belirtildi.

Bakan Soylu'dan tebrik paylaşımı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da operasyona ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Ele geçirilen malzemelerin fotoğraflarına yer veren Soylu, operasyonu yürüten güvenlik güçlerini tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

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