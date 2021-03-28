Son dakika haber | Azez'de PKK/YPG'li teröristlere ait 2 TOW füzesi, 24 Kalaşnikof ele geçirildi

Gelen son dakika haberlerine göre Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve TEM Dairesi Başkanlığı koordinesinde, Azez'de, Suriye Görev Gücü'nün yaptığı operasyonda 2 TOW füzesi, 24 Kalaşnikof piyade tüfeği, bir keskin nişancı tüfeği, 2 Doçka silah namlusu, 200 tetikleme kapsülü ele geçirildi.