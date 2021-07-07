Son dakika haberi: AVCILAR'DA SELFİE MERAKLISI İKİ ŞÜPHELİDEN BİRİ TUTUKLANDI

Gelen son dakika haberine göre AVCILAR"da girdikleri telefon mağasında iş yeri sahibini oyalayarak üç cep telefonu çalan ve biri deneme bahanesi ile eline aldığı telefon ile selfie yapan iki şüpheliden biri yakalandı.

AVCILAR"da girdikleri telefon mağasında iş yeri sahibini oyalayarak üç cep telefonu çalan ve biri deneme bahanesi ile eline aldığı telefon ile selfie yapan iki şüpheliden biri yakalandı. Yakalanan Türkmenistan vatandaşı Rahmankul B. tutuklandı.

Merkez Mahallesi'ndeki telefon satış mağazasına gelen ve iş yeri sahibi ile konuşan ve dikkatini dağıtan iki şüpheliden biri tezgaha elini uzatarak 3 telefon çalarken, arkadaşı bir ara eline aldığı cihaz ile kendi fotoğrafını çekip sildi. Şüphelilerin ayrılmasından sonra incelenen 5 güvenlik kamerasında selfie çeken şüphelinin cep telefonundaki son silinenler klasöründeki sildiği fotoğrafını yok edemediği anlaşıldı. Yüzünde maske olmasına rağmen bilmeden en net fotoğrafını bırakan iki şüpheliyi yakalayabilmek için harekete geçen Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yüksek çözünürlüklü selfie fotoğrafının da yardımı ile bu kişileri araştırdı. İki şüphelinin hırsızlık yapılan caddedeki bir iş yerine gittikleri belirlendi. Bunun üzerine bu iş yerine giden ekiplere kapıyı açan Türk vatandaşı Şevki Y., selfi çektiren kişinin içeride olmadığını ancak, hırsızlığı yapan kişinin burada bulunduğunu söyledi. Polis, kimlik ve pasaportunu ibraz edemeyen Türkmenistan uyruklu Rahmankul B.'yi gözaltına aldı. Bu kişi selfie çeken arkadaşının yine Türkmenistan uyruklu Oraz M. olduğunu, nereye gittiğini bilmediğini öne sürdü. Çalınan üç telefondan birisinin satıldığı, diğer ikisinin ise buradaki iş yerinde olduğunu belirterek bunları teslim etti. Gözaltına alınan Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen Rahmankul B. "İş yerinden hırsızlık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.Şüphelinin aranan selfie çektiren diğer suç arkadaşının da yakalanabilmesi için çalışmaların devam ettiği belirtildi. İş yeri sahibi Yusuf Şakar, bu kişilerin Türkmenistan vatandaşı olduklarını ilk andan itibaren anladıklarını, polisin şüphelileri kısa sürede yakalamasına çok sevindiklerini söyledi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş