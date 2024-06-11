Kocaeli'nde ormanlara giriş yasaklandı mı? Ormana giriş yasakları başladı mı? Hangi illerde ormana giriş yasaklandı?

Ormana giriş yasakları Kocaeli'nde başladı mı merak ediliyor. Hangi illerde ormanlara giriş yasağının olduğu araştırılıyor. Orman yangınları bakımından yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar oluşması öngörüldüğü için Marmara'da 8, Ege'de 6, Akdeniz'de 5, İç Anadolu'da 4, Karadeniz'de 4 olmak üzere 27 ilde, 1 Mayıs-30 Kasım arasındaki farklı tarihlerde ormanlara giriş yasaklandı.

KOCAELİ'NDE ORMANLARA GİRİŞ YASAKLANDI MI?

Marmara Bölgesinde Kocaeli'nde 1 Haziran - 1 Kasım tarihleri arasında ormanlara giriş yasaklandı.

HANGİ İLLERDE ORMANA GİRİŞ YASAKLANDI?

Türkiye genelinde 11 Haziran itibarıyla ormanlara girişin yasak olduğu iller ve tarihler şöyle:

Marmara Bölgesi

- İstanbul : 10 Haziran - 15 Ekim

- Balıkesir: 3 Haziran - 31 Ekim

- Çanakkale: 1 Haziran - 15 Eylül

- Edirne: 10 Haziran - 15 Ekim

- Kırklareli: 8 Mayıs - 31 Ekim

- Sakarya: 1 Haziran - 1 Kasım

- Kocaeli: 1 Haziran - 1 Kasım

- Bilecik: 5 Haziran - 1 Ekim