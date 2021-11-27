ARTVİN'DE EV YANGINI - Haberler
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ARTVİN'DE EV YANGINI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ARTVİN'de merkeze bağlı Aşağı Maden köyünde bir evde çıkan yangın, bitişiğindeki diğer eve sıçradı.

MADEN, ELAZIĞ (DHA) - ARTVİN'de merkeze bağlı Aşağı Maden köyünde bir evde çıkan yangın, bitişiğindeki diğer eve sıçradı. Vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.

Merkeze bağlı Aşağı Maden köyüne bağlı Pangizor Mahallesi'nde Recep İlbey'in evinde akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarında etkisiyle bitişikteki Dursun İlbey'in de evine sıçrarken, evlerde bulunanlar dışarı çıktı. Çevredeki vatandaşlar alevlere kendi imkanlarıyla müdahale ederken, ihbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, köylüler ve itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi. Hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

ARTVİN'DE EV YANGINI

ARTVİN'DE EV YANGINI

ARTVİN'DE EV YANGINI

ARTVİN'DE EV YANGINI

ARTVİN'DE EV YANGINI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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