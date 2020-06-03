Son dakika haber... Arap ülkelerinde Kovid-19'a bağlı ölümler ve vaka sayıları arttı
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Son dakika haber... Arap ülkelerinde Kovid-19'a bağlı ölümler ve vaka sayıları arttı

Bir son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Kuveyt'te 230'a, Tunus'ta 49'a, Bahreyn'de 20'ye, Umman'da 67'ye yükseldi.

Son dakika haber... Arap ülkelerinde Kovid-19'a bağlı ölümler ve vaka sayıları arttı
03.06.2020 17:01 | Son Güncelleme: 03.06.2020 17:01

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Kuveyt'te 230'a, Tunus'ta 49'a, Bahreyn'de 20'ye, Umman'da 67'ye yükseldi. Fas'ta da vaka sayısı arttı.

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 4 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 230'a çıktığı belirtildi.

Açıklamada, 710 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 29 bin 359'a ulaştığı aktarıldı.

Bakanlık, ülkede şu ana kadar 15 bin 750 kişinin sağlığına kavuştuğunu bildirdi.

Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede Kovid-19 nedeniyle toplam can kaybının 49 olduğu duyuruldu.

Son 24 saatte sadece 1 kişinin enfekte olmasıyla vaka sayısının 1087 olarak kaydedildiği bilgisi verilen açıklamada, sağlığına kavuşanların sayısının 6 bin 643'e ulaştığı aktarıldı.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığı da ülkede 1 Kovid-19 hastasının daha yaşamını yitirdiğini, böylece can kaybının 20'ye yükseldiğini duyurdu.

Toplam vaka sayısının 12 bin 311'e çıktığını belirten Bakanlık, hastalığı atlatanların sayısının da 7 bin 407 olduğunu kaydetti.

Umman

Umman'da ise can kaybı 8 artarak 67'ye çıktı.

Sağlık Bakanlığı, ayrıca, 738 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 13 bin 538'e ulaştığını bildirdi.

Bakanlığın açıklamasında, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının ise 2 bin 845 olduğu paylaşıldı.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 44 kişinin enfekte olmasıyla vaka sayısının 7 bin 910'a çıktığını duyurdu.

Ülke genelinde 233 kişinin daha hastalığı atlattığına işaret edilen açıklamada, böylece sağlığına kavuşanların sayısının 6 bin 643'e yükseldiği kaydedildi.

Bakanlık daha önceki açıklamalarında, Kovid-19 kaynaklı can kaybının 206 olduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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