Son dakika haber: Antalya'da sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
01.03.2021 10:53 | Son Güncelleme: 01.03.2021 10:56
Son dakika haber: Antalya'da jandarma ekiplerince 108 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya'da jandarma ekiplerince 108 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konyaaltı ilçesi Karatepe Mahallesi'nde bir evde sahte içki imalatı yapıldığı bilgisi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
Belirlenen adrese ve bir araca operasyon düzenleyen ekipler, 31 litre viski, 76 litre rakı, 2 litre gliserin ve 1 litre gıda boyası ele geçirdi.
Sahte içki ürettikleri iddiasıyla E.G. ve O.G gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahsin Küçükkaraca