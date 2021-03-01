Son dakika haber: Antalya'da sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Antalya'da jandarma ekiplerince 108 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konyaaltı ilçesi Karatepe Mahallesi'nde bir evde sahte içki imalatı yapıldığı bilgisi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Belirlenen adrese ve bir araca operasyon düzenleyen ekipler, 31 litre viski, 76 litre rakı, 2 litre gliserin ve 1 litre gıda boyası ele geçirdi.

Sahte içki ürettikleri iddiasıyla E.G. ve O.G gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahsin Küçükkaraca