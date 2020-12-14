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Son dakika haber! Altay yeniden potada

14.12.2020 14:28 | Son Güncelleme: 14.12.2020 14:28
Son dakika haber! Altay yeniden potada

Son dakika spor haberine göre TFF 1'inci Lig'de futbolcularında görülen koronavirüs vakaları nedeniyle ekim ve kasım aylarında sıkıntılı bir süreçten geçen Altay, son haftalarda topladığı puanlarla yeniden yarışa ortak oldu.

TFF 1'inci Lig'de futbolcularında görülen koronavirüs vakaları nedeniyle ekim ve kasım aylarında sıkıntılı bir süreçten geçen Altay, son haftalarda topladığı puanlarla yeniden yarışa ortak oldu. Hafta içinde konuk ettiği Ankaraspor'u 3-0 yendikten sonra dün deplasmanda Adanspor'u 4-1 mağlup eden İzmir temsilcisi 23 puana ulaşıp 5'inci sıraya yükseldi. Ligde 30 Aralık'ta erteleme maçında konuk olacağı lider Tuzlaspor'un 4 puan gerisinde yer alan siyah-beyazlılar, ilk 2'nin iddialı adaylarından biri olduğunu rakiplerine gösterdi. Altay, 6'ncı haftada çıktığı Play-Off hattına 9 hafta sonra yeniden adını yazdırdı. 

"Gerçekten çok zorlu bir periyottan çıktık" diyen teknik direktör Yücel İldiz, "Adanaspor karşısında net skorla kazandık. Genç oyuncumuzun gol atması bizi ayrıca memnun etti. Takımda yorgunluk olabilir. Uzun süre sonra ilk defa takımı 1 gün istirahat vereceğim. Cumartesi günü yine maçımız var. Bu grupta mücadele yeni başlıyor. Ligin sonuna kadar çok zorlu müsabakalar oynayacağız. Hedefe gitmek için maç maç düşünüyoruz. İnşallah bu seriyi devam ettiririz" şeklinde konuştu.Altay'da dün attığı golle toplam gol sayısını 11'e çıkaran Portekizli santrfor Marco Paixao, gol krallığı yarışında zirvedeki yerini korudu.EREN'DEN DUYGUSAL PAYLAŞIMAltay altyapısından yetişen 19 yaşındaki kanat oyuncusu Eren Erdoğan, siyah-beyazlı formayla ligde attığı ilk golün ardından yaptığı paylaşımla duygulandırdı. Geçen yıl 5 Aralık'ta babası Yusuf Erdoğan'ı kaybettikten sonra, "Allah şahidim olsun ki her maçıma senin için çıkıp, her golümü sana armağan edeceğim. Çok çalışarak, büyük bir futbolcu olup seni gururlandıracağım" diyen genç oyuncu dün attığı golü babasına hediye etti.Eren, "Üzerime giydiğim çubuklu formanın ağırlığını dinleyerek, öğrenerek büyüdüm. Hep sıranın bir gün bana geleceğine inanarak çalışıp çabaladım. Aileme, kendime söz verdim. A takıma yükselmemde emeği olan herkese çok teşekkür ederim. Görev aldığım her an üstüne ekleyerek devam edeceğim. Söz verdim, çabalamaktan ve hayallerimin gitmekten asla vazgeçmeyeceğim. Biliyorum, şu an çok mutlusun ve benimle gurur duyuyorsundur baba. Bu gol sana armağan olsun" dedi.

Kulüpten, "Baban ve bizler seninle gurur duyuyoruz Eren" mesajı paylaşıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ

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