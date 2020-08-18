Son dakika haber! Alaşehir'de ahşap doğrama fabrikasında yangın
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber! Alaşehir'de ahşap doğrama fabrikasında yangın

Son dakika haberlerine göre Alaşehir'de ahşap doğrama fabrikasında yangın Alaşehir yeni Sanayi Sitesinde ahşap doğrama fabrikasında yangın çıktı.

18.08.2020 05:15 | Son Güncelleme: 18.08.2020 05:56

Alaşehir'de ahşap doğrama fabrikasında yangın

MANİSA - Alaşehir yeni Sanayi Sitesinde ahşap doğrama fabrikasında yangın çıktı.

Gece 01: 00 sularında çıkan yangın Manisa Büyükşehir belediyesi'ne bağlı Alaşehir Salihli Sarıgöl kula ve çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri çalışması sonucu 2 saat gibi bir çalışmadan sonra yangın kontrol altına alındı. Çıkan yangının neden çıktığı henüz tespit edilemedi İş yeri sahibi Ferit Yaşar "komşular telefon ettiler onlardan öğrendim iş yerine geldiğinde her yeri alev sarmıştı gece çalışan olmadığı için Allah'a şükürler olsun can kaybımız yok bu tek tesellimiz oldu"

Olay yerine gelerek çalışmaları yerinde takip eden Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu "öncelikle Alaşehirlire geçmiş olsun can kaybı olmaması en büyük tesellimiz iş yerinde üretilmiş hazır halde 600.000 Adet ürün buluyordu hepsi yandı Allah bir daha böyle bir acı yaşatmasın şu anda yangın kontrol altına alındı soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haber! Alaşehir'de ahşap doğrama fabrikasında yangın

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bursa'da meydana gelen esrarengiz foseptik cinayetinin zanlısı yakalandı 3. Sayfa
Bursa'da meydana gelen esrarengiz foseptik cinayetinin zanlısı yakalandı
Bursa'da bir vatandaş, başkasının bahçesinden topladığı şeftalinin parasını ağacın yanına bıraktı Ekonomi
Bursa'da bir vatandaş, başkasının bahçesinden topladığı şeftalinin parasını ağacın yanına bıraktı
Dünyanın en zehirli yılanlarından 'koca engerek' Malatya'da görüldü 3. Sayfa
Dünyanın en zehirli yılanlarından "koca engerek" Malatya'da görüldü
Erzincan'da koronavirüs vaka sayıları arttı acil olmayan ameliyatlar ertelendi Güncel
Erzincan'da koronavirüs vaka sayıları arttı acil olmayan ameliyatlar ertelendi
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı sosyal medyada tiye alındı Magazin
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı sosyal medyada tiye alındı
Yere düşen parayı önce ayağıyla gizledi sonra cebine attı 3. Sayfa
Yere düşen parayı önce ayağıyla gizledi sonra cebine attı
AFAD'ın vatandaşların telefonuna gönderdiği 4 mesajın sırrı ortaya çıktı
AFAD'ın vatandaşların telefonuna gönderdiği 4 mesajın sırrı ortaya çıktı
Kuzey Kore lideri Kim'in evcil köpeklerin toplatılması talimatı verdiği öne sürüldü
Kuzey Kore lideri Kim'in evcil köpeklerin toplatılması talimatı verdiği öne sürüldü
Türk vatandaşlarına vize verilmeyeceği iddialarına AB'den yanıt geldi
Türk vatandaşlarına vize verilmeyeceği iddialarına AB'den yanıt geldi
Ağrı Dağı'nın zirvesine 1000 metre kala bulunan kamp alanı çöplüğe döndü
Ağrı Dağı'nın zirvesine 1000 metre kala bulunan kamp alanı çöplüğe döndü
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor
Trafik kazası geçiren futbolcu Melih Vardar hayatını kaybetti
Trafik kazası geçiren futbolcu Melih Vardar hayatını kaybetti
Ege Denizi'ndeki sarsıntıyı değerlendiren Prof. Dr. Hasan Sözbilir, deprem beklenen 9 ili uyardı
Ege Denizi'ndeki sarsıntıyı değerlendiren Prof. Dr. Hasan Sözbilir, deprem beklenen 9 ili uyardı
Feghouli, alacaklarını tahsil edemediği için Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti
Feghouli, alacaklarını tahsil edemediği için Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti
Babasını koronavirüsten kaybeden doktorun 'maske' isyanı: Kendi ellerimle toprağa verdim
Babasını koronavirüsten kaybeden doktorun "maske" isyanı: Kendi ellerimle toprağa verdim
Galatasaray, Mehmet Ekici'ye maç başı 120 bin TL teklif edecek
Galatasaray, Mehmet Ekici'ye maç başı 120 bin TL teklif edecek
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu
Parktaki kadına cinsel organını gösterdi! Olayı duyan koca, meydan dayağı attı
Parktaki kadına cinsel organını gösterdi! Olayı duyan koca, meydan dayağı attı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 milyon liralık tazminat davası açtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 milyon liralık tazminat davası açtı
Yardımsever şoför, bu kez de bayılan yaşlı adamı hastaneye yetiştirdi
Yardımsever şoför, bu kez de bayılan yaşlı adamı hastaneye yetiştirdi
Son Dakika: Başkentte, 65 yaş üstü vatandaşlara bazı kısıtlamalar getirildi
Son Dakika: Başkentte, 65 yaş üstü vatandaşlara bazı kısıtlamalar getirildi
Ünlü oyuncu Ozan Güven, darp iddialarına üç kelimeyle yanıt verdi
Ünlü oyuncu Ozan Güven, darp iddialarına üç kelimeyle yanıt verdi
Salda Gölü'nden kil alanlara 392 lira ceza uygulanıyor
Salda Gölü'nden kil alanlara 392 lira ceza uygulanıyor
Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını
Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını
Şarkıcı Madonna, doğum gününü pasta yerine uyuşturucu madde kullanarak kutladı
Şarkıcı Madonna, doğum gününü pasta yerine uyuşturucu madde kullanarak kutladı
Erdoğan'ın açıkladığı paketin Meclis'ten geçmesiyle 8 milyon gence iş kapısı doğacak
Erdoğan'ın açıkladığı paketin Meclis'ten geçmesiyle 8 milyon gence iş kapısı doğacak
Babası ve amcasının katilini 8 yıl sonra öldürdü
Babası ve amcasının katilini 8 yıl sonra öldürdü
İstanbul'da iğrenç olay! Alkol aldıkları evde genç kıza cinsel istismarda bulunan şahıs suçüstü yakalandı
İstanbul'da iğrenç olay! Alkol aldıkları evde genç kıza cinsel istismarda bulunan şahıs suçüstü yakalandı
Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam 'Arap zamkı' sayesinde sağlığına kavuştu
Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam "Arap zamkı" sayesinde sağlığına kavuştu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Aleksandr Lukaşenko Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan İbrahim Büyükak Tuba Büyüküstün Tamer Karadağlı
Spor Metin Oktay Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu Mecnun Otyakmaz
Daha Fazla Kaza Bursa Deprem Ağustos
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Alaşehir'de ahşap doğrama fabrikasında yangın - Manisa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.8.2020 06:17:19. #1.15#
title