Hastanenin otoparkındaki hafif ticari araçta çıkan yangın söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Hastanenin otoparkındaki hafif ticari araçta çıkan yangın söndürüldü

22.01.2021 14:13 | Son Güncelleme: 22.01.2021 14:35

Ağrı'da hastanenin otoparkındaki hafif ticari araçta çıkan yangın hasara yol açtı.

Ağrı'da hastanenin otoparkındaki hafif ticari araçta çıkan yangın hasara yol açtı.

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin açık otoparkında bulunan 65 NL 890 plakalı hafif ticari aracın motor kısmı alev aldı.

Çevredekilerin durumu hastane yetkililerine bildirmesi üzerine güvenlik görevlileri, yangın tüpüyle alev alan araca müdahale etti.

Kontrol altına alınan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.

Hastanenin otoparkındaki hafif ticari araçta çıkan yangın söndürüldü
Hastanenin otoparkındaki hafif ticari araçta çıkan yangın söndürüldü
Hastanenin otoparkındaki hafif ticari araçta çıkan yangın söndürüldü
Hastanenin otoparkındaki hafif ticari araçta çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemal Çavdar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Donald Trump Selçuk Özdağ Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Oğuzhan Koç Demet Şener Şeyma Subaşı
Spor Erol Bulut Fatih Terim Serdar Aziz Ömer Ali Şahiner Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Türk Tarım Ankara Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hastanenin otoparkındaki hafif ticari araçta çıkan yangın söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.1.2021 14:35:26. #1.14#
title