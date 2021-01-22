Hastanenin otoparkındaki hafif ticari araçta çıkan yangın söndürüldü
22.01.2021 14:13 | Son Güncelleme: 22.01.2021 14:35
Ağrı'da hastanenin otoparkındaki hafif ticari araçta çıkan yangın hasara yol açtı.
Ağrı'da hastanenin otoparkındaki hafif ticari araçta çıkan yangın hasara yol açtı.
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin açık otoparkında bulunan 65 NL 890 plakalı hafif ticari aracın motor kısmı alev aldı.
Çevredekilerin durumu hastane yetkililerine bildirmesi üzerine güvenlik görevlileri, yangın tüpüyle alev alan araca müdahale etti.
Kontrol altına alınan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemal Çavdar