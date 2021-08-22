Son dakika haber | Ağrı'da 2 tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
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Son dakika haber | Ağrı'da 2 tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

Son dakika haber | Ağrı'da 2 tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 2 tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 2 tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Doğubayazıt ilçesi ile Van'ın Çaldıran ilçesini birbirine bağlayan Tendürek Geçidi Somkaya köyü mevkisinde S.A. yönetimindeki 04 AAG 318 plakalı tır ile plakası öğrenilemeyen A.K. idaresindeki tır çarpıştı.

Olay yerinden geçen sürücülerin haber vermesi üzerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri kaza yerine sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü S.A. ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Diğer sürücü A.K. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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