Son dakika haber... Adnan Oktar suç örgütüne yönelik davada mahkeme, sanık Adnan Oktar'a bireysel 10 ayrı suçtan 1075 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber... Adnan Oktar suç örgütüne yönelik davada mahkeme, sanık Adnan Oktar'a bireysel 10 ayrı suçtan 1075 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

11.01.2021 13:57 | Son Güncelleme: 11.01.2021 14:00
Son dakika haber... Adnan Oktar suç örgütüne yönelik davada mahkeme, sanık Adnan Oktar'a bireysel 10 ayrı suçtan 1075 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Son dakika haberine göre Adnan Oktar suç örgütüne yönelik davada mahkeme, sanık Adnan Oktar'a bireysel 10 ayrı suçtan 1075 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik davada mahkeme, sanık Adnan Oktar'a bireysel 10 ayrı suçtan 1075 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mike Pence Fuat Oktay Murat Kurum Fikri Sağlar İlker Başbuğ
Magazin Oğuzhan Koç Hande Erçel Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Gökhan Gönül İsmail Kartal Mustafa Yumlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Ocak Ankara Beşiktaş Facebook
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Adnan Oktar suç örgütüne yönelik davada mahkeme, sanık Adnan Oktar'a bireysel 10 ayrı suçtan 1075 yıl 3 ay hapis cezası verdi. - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.1.2021 14:00:23. #1.14#
title