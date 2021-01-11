Son dakika haber... Adnan Oktar suç örgütüne yönelik davada mahkeme, sanık Adnan Oktar'a bireysel 10 ayrı suçtan 1075 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
11.01.2021 13:57 | Son Güncelleme: 11.01.2021 14:00
Son dakika haberine göre Adnan Oktar suç örgütüne yönelik davada mahkeme, sanık Adnan Oktar'a bireysel 10 ayrı suçtan 1075 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
Adnan Oktar suç örgütüne yönelik davada mahkeme, sanık Adnan Oktar'a bireysel 10 ayrı suçtan 1075 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar