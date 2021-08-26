Son dakika haber | ABD'den Kabil uyarısı: Büyük bir patlama oldu, bölgeden uzaklaşın
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Son dakika haber | ABD'den Kabil uyarısı: Büyük bir patlama oldu, bölgeden uzaklaşın

Son dakika haber | ABD'den Kabil uyarısı: Büyük bir patlama oldu, bölgeden uzaklaşın
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Son dakika dünya haberi... ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Seyahat Departmanı, Afganistan'ın başkenti Kabil Havalimanı'nın yakınlarında meydana gelen patlamaya ilişkin uyarı yayınladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Seyahat Departmanı, Afganistan'ın başkenti Kabil Havalimanı'nın yakınlarında meydana gelen patlamaya ilişkin uyarı yayınladı.

ABD Seyahat Departmanı tarafından yayınlanan uyarıda, "Havalimanında büyük bir patlama oldu ve silah sesleri duyulduğu bildirildi. ABD vatandaşları havalimanına seyahat etmekten kaçınmalı ve havalimanı kapılarından uzak durmalıdır. Havalimanı kapılarında bulunlar ise derhal oradan uzaklaşmalıdır" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Patlamanın meydana geldiği Kabil Havalimanı çevresinden ilk görüntüler
Patlamanın meydana geldiği Kabil Havalimanı çevresinden ilk görüntüler
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