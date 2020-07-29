Son dakika haber! ABD BÜYÜKELÇİSİ SATTERFİELD, AYASOFYA'NIN ARDINDAN RÜSTEMPAŞA CAMİİ'Nİ GEZDİ Son dakika güncel haberi... ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield ve ABD İstanbul Başkonsolosu Daira Darnell, Ayasofya Camii'nin ardından Rüstempaşa Camii'ni ziyaret etti.

ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield ve ABD İstanbul Başkonsolosu Daira Darnell, Ayasofya Camii'nin ardından Rüstempaşa Camii'ni ziyaret etti.

Satterfield ve Daira Darnell, Ayasofya Camii'ni ziyaret ettikten sonra Eminönü'nde bulunan Rüstempaşa Camii'ne geçti. Büyükelçi ve Başkonsolos burada yaklaşık yarım saat kaldıktan sonra ayrıldı. Heyet camiden ayrıldıktan sonra bir süre Eminönü'nde yürüdü.

Büyükelçi Satterfield'in kızının elini tuttuğu görüldü.

Kaynak: DHA