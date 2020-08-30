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Son dakika haber! 94. Gazi Koşusu'nu "Call To Victory" kazandı

Son dakika haberi... At yarışlarında 94. Gazi Koşusu'nu Ayşegül Kurtel'in sahibi olduğu, Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı "Call To Victory" adlı safkan, 2.30.18'lik derecesiyle kazandı.

Son dakika haber! 94. Gazi Koşusu'nu
30.08.2020 18:07 | Son Güncelleme: 30.08.2020 18:07

At yarışlarında 94. Gazi Koşusu'nu Ayşegül Kurtel'in sahibi olduğu, Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı "Call To Victory" adlı safkan, 2.30.18'lik derecesiyle kazandı.

Veliefendi Hipodromu'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz olarak gerçekleştirilen yarışa 3 yaşlı safkan 15 İngiliz tayı katıldı.

Çim pistte 2 bin 400 metre mesafede koşulan yarışı, 2.30.18'lik derecesiyle "Call To Victory" adlı safkan ilk sırada tamamladı.

İkinciliği 2.30.55'lik derecesiyle "Lord Of Game" adlı tay, üçüncülüğü 2.31.24'lük derecesiyle "Kingsman" adlı safkan ve dördüncülüğü ise 2.31.49'lük derecesiyle "Coach" isimli at elde etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927'den bu yana düzenlenen koşuyu Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Vali Yardımcısı Yaşar Aksanyar, İstanbul İl Jandarma Komutan Yardımcısı İbrahim Hayati Selvi ve Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı izledi.

Kazanan at, sahibine 2 milyon 958 bin 375 lira kazandırdı

Türk at yarışçılığının derbisi niteliğindeki koşuyu ilk sırada tamamlayan "Call To Victory", sahibine 2 milyon 958 bin 375 lira kazandırdı.

Gazi Koşusu'nda birincilik ikramiyesi 1 milyon 750 bin lira olarak belirlendi. Koşuda ikinciye 700 bin, üçüncüye 350 bin, dördüncüye 175 bin ve beşinci safkana ise 87 bin 500 lira ikramiye ödendi.

94. Gazi Koşusu'nu kazanan "Call To Victory" adlı safkanın sahibi Ayşegül Kurtel'e kayıt tutarları, taksit ücretleri, at sahibi ve yetiştiricilik primleri ile toplam 2 milyon 958 bin 375 lira verildi.

Ahmet Çelik üst üste 6. kez

Jokey Ahmet Çelik, üst üste 6. kez Gazi Koşusu'nu kazandı.

Yarışı ilk sırada tamamlayan safkanın jokeyi Ahmet Çelik, Gazi Koşusu'nu üst üste en çok kazanan jokey olma unvanını geliştirdi.

89. Gazi Koşusu'nu "Renk", 90. Gazi Koşusu'nu "Graystorm", 91. Gazi Koşusu'nu "Piano Sonata", 92. Gazi Koşusu'nu "Hep Beraber" ve 93. Gazi Koşusu'nu da "The Last Romance" adlı safkanlarla kazanan Çelik, bu yarışı da birinci sırada bitirdi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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