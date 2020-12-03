Son dakika haber: 3 katlı binanın altındaki iş yerinde yangın

ANTALYA'da 3 katlı binanın giriş katındaki iş yerinde çıkan yangın, borulardan bacaya da sıçradı. İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangında 1 iş yeri çalışanı dumandan etkilendi.

Yangın, akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesine bağlı Cebesoy Caddesi'ndeki 3 katlı binanın girişinde yer alan iş yerinde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İş yerinin üst katında çıkan yangın bacaya da sıçrayınca bina üzerinde alevler gözüktü. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürürken, polis ekipleri de olay yerinde bulunan vatandaşları sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı. Yangını söndürmek isteyen bir iş yeri çalışanı ise dumandan etkilendi. İş yerinden çıkan çalışana hemen ayran verildi. Ekipler yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN