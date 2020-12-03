Son dakika haber: 3 katlı binanın altındaki iş yerinde yangın
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber: 3 katlı binanın altındaki iş yerinde yangın

03.12.2020 21:54 | Son Güncelleme: 03.12.2020 21:58
Son dakika haber: 3 katlı binanın altındaki iş yerinde yangın

Gelen son dakika haberine göre ANTALYA'da 3 katlı binanın giriş katındaki iş yerinde çıkan yangın, borulardan bacaya da sıçradı.

ANTALYA'da 3 katlı binanın giriş katındaki iş yerinde çıkan yangın, borulardan bacaya da sıçradı. İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangında 1 iş yeri çalışanı dumandan etkilendi.

Yangın, akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesine bağlı Cebesoy Caddesi'ndeki 3 katlı binanın girişinde yer alan iş yerinde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İş yerinin üst katında çıkan yangın bacaya da sıçrayınca bina üzerinde alevler gözüktü. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürürken, polis ekipleri de olay yerinde bulunan vatandaşları sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı. Yangını söndürmek isteyen bir iş yeri çalışanı ise dumandan etkilendi. İş yerinden çıkan çalışana hemen ayran verildi. Ekipler yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor.


Son dakika haber: 3 katlı binanın altındaki iş yerinde yangın
Son dakika haber: 3 katlı binanın altındaki iş yerinde yangın
Son dakika haber: 3 katlı binanın altındaki iş yerinde yangın
Son dakika haber: 3 katlı binanın altındaki iş yerinde yangın
Son dakika haber: 3 katlı binanın altındaki iş yerinde yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN

İlgili Haberler

Son dakika... Ankara'da iş yerinde yangın
Son dakika... Ankara'da iş yerinde yangın
Son dakika haberi | Çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi
Son dakika haberi | Çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi
Son dakika haberleri | Yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi
Son dakika haberleri | Yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere İrem Derici Yavuz Bingöl Mehmet Ali Erbil
Spor Falcao Burak Yılmaz Yılmaz Vural Tolga Ciğerci Sergen Yalçın
Tüm Haberler Ocak İzmir Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: 3 katlı binanın altındaki iş yerinde yangın - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.12.2020 22:09:24. #1.14#
title