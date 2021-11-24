16 yaşındaki Özbekistanlı gencin şüpheli ölümü - Haberler
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16 yaşındaki Özbekistanlı gencin şüpheli ölümü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- 16 yaşındaki Özbekistanlı gencin şüpheli ölümü Sabah odasına giren annesi tarafından ölü bulundu Antalya'nın Manavgat ilçesinde Özbekistan uyruklu 16 yaşındaki genç, ailesiyle birlikte yaşadığı evde ölü bulundu.

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (İHA) - - 16 yaşındaki Özbekistanlı gencin şüpheli ölümü

Sabah odasına giren annesi tarafından ölü bulundu

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde Özbekistan uyruklu 16 yaşındaki genç, ailesiyle birlikte yaşadığı evde ölü bulundu. Annesi tarafından odasında cansız vaziyette bulunan Javokhir Sanatovich Jabbarov, Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Üzücü olay bu sabah saatlerinde Bahçelievler Mahallesiki bir apartmanın ikinci katında yaşandı. Edinilen biliye göre bu sabah saatlerinde Javokhir Sanatovich Jabbarov'un odasına giren anne, oğlunu erde yüzüstü yatar vaziyette buldu. Annenin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekibi, talihsiz gencin yaşamını yitirdiğini belirlerken, emniyet güçleri ve olay yeri inceleme ekibi olay yerinde incelemelerde bulundu. Javokhir Sanatovich Jabbarov'un cenazesi Cumhuriyet savcısı ve Adli Tabibin incelemelerinin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Javokhir Sanatovich Jabbarov'un bir taraftan eğitim öğretimine devam ettiği, boş vakitlerinde de kapalı çarşıda bulunan bir baharatçı da harçlığını çıkarmak için çalıştığı bildirildi.Gencin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

16 yaşındaki Özbekistanlı gencin şüpheli ölümü

16 yaşındaki Özbekistanlı gencin şüpheli ölümü

16 yaşındaki Özbekistanlı gencin şüpheli ölümü

İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan - Son Dakika Haberleri

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