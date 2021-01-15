Son dakika gündem: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 13 FETÖ şüphelisi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika gündem: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 13 FETÖ şüphelisi yakalandı

15.01.2021 11:07 | Son Güncelleme: 15.01.2021 11:11
Son dakika gündem: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 13 FETÖ şüphelisi yakalandı

Son dakika haberler... Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 13 kişi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 13 kişi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

Marmaris Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ şüphelilerini yakalamaya yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda bir grubun yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı bilgisine ulaşan ekipler, Bozburun açıklarında şüphelilerin bulunduğu tekneyi durdurdu.

Teknede, meslekten ihraç edilen ve yargılamaları süren asker, polis, ebe ve öğretmenlerin de aralarında bulunduğu 13 zanlı bulunduğu belirlendi.

Şüpheliler, emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Hulusi Akar Muharrem İnce Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Ivana Sert Hande Erçel Kim Kardashian Seren Serengil
Spor Ali Koç Erol Bulut Ersun Yanal Oğuzhan Özyakup Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kar Türk Ankara Meteoroloji
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 13 FETÖ şüphelisi yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.1.2021 11:13:00. #1.15#
title