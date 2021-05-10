Son dakika gündem: Şarampole düşen kamyonun şoförü öldü

Son dakika haberleri... MERSİN'in Çamlıyayla ilçesinde şarampole düşen kamyonun şoförü Ahmet Teke (39) hayatını kaybetti.

MERSİN'in Çamlıyayla ilçesinde şarampole düşen kamyonun şoförü Ahmet Teke (39) hayatını kaybetti.

Kaza, Tarsus - Çamlıyayla kara yolunda meydana geldi. Ahmet Teke yönetimindeki kamyon, Belçınar Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Çamlıyayla Devlet Hastanesi'ne götürülen Ahmet Teke müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ahmet Teke'nin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan ÇALIŞKAN