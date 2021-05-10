Son dakika gündem: Şarampole düşen kamyonun şoförü öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika gündem: Şarampole düşen kamyonun şoförü öldü

Son dakika gündem: Şarampole düşen kamyonun şoförü öldü
Demirören Haber Ajansı / Okan ÇALIŞKAN - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... MERSİN'in Çamlıyayla ilçesinde şarampole düşen kamyonun şoförü Ahmet Teke (39) hayatını kaybetti.

MERSİN'in Çamlıyayla ilçesinde şarampole düşen kamyonun şoförü Ahmet Teke (39) hayatını kaybetti.

Kaza, Tarsus - Çamlıyayla kara yolunda meydana geldi. Ahmet Teke yönetimindeki kamyon, Belçınar Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Çamlıyayla Devlet Hastanesi'ne götürülen Ahmet Teke müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ahmet Teke'nin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Son dakika gündem: Şarampole düşen kamyonun şoförü öldü
Son dakika gündem: Şarampole düşen kamyonun şoförü öldü
Son dakika gündem: Şarampole düşen kamyonun şoförü öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan ÇALIŞKAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Ruhsar Pekcan Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Kasapoğlu
Magazin Hadise Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Barış Murat Yağcı
Spor Diego Cyle Larin Arda Turan Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Şarampole düşen kamyonun şoförü öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 16:26:33. #1.16#

title