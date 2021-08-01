Son dakika gündem: Pençe operasyonu bölgesinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika gündem: Pençe operasyonu bölgesinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika gündem: Pençe operasyonu bölgesinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Pençe operasyonu bölgelerindeki farklı noktalarda tespit edilen 7 PKK'lı teröristin, güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Pençe operasyonu bölgelerindeki farklı noktalarda tespit edilen 7 PKK'lı teröristin, güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildiği bildirildi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, Irak'ın kuzeyindeki kahramanca ve fedakarca mücadelesi sürüyor. Pençe operasyon bölgelerindeki farklı noktalarda tespit edilen 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

MSB: Irak'ın kuzeyindeki Pençe operasyonu bölgesinde tespit edilen 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
MSB: Irak'ın kuzeyindeki Pençe operasyonu bölgesinde tespit edilen 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
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