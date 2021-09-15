Son dakika haber: Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kazası: 6 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobille çarpışan servis aracının devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda İstanbul Havaalanı istikametine seyir halindeki 34 LEF 661 plakalı servis aracı, Başakşehir mevkisinde, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 41 AGR 874 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen servis aracındaki 6 kişi yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, araçların yoldan kaldırılmasının ardından tekrar normale döndü.