Son dakika gündem: Kader, fotoğraflı şantajla suçladığı adamı öldürdü
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Son dakika gündem: Kader, fotoğraflı şantajla suçladığı adamı öldürdü

Bir son dakika haberine göre SİVAS'ın Kangal ilçesinde tartıştığı Kader A.(42) tarafından tabanca ile vurulan Mehmet Polat, hayatını kaybetti.

Son dakika gündem: Kader, fotoğraflı şantajla suçladığı adamı öldürdü
13.08.2020 18:58 | Son Güncelleme: 13.08.2020 20:03

SİVAS'ın Kangal ilçesinde tartıştığı Kader A.(42) tarafından tabanca ile vurulan Mehmet Polat, hayatını kaybetti.

Olay, Sivas-Malatya karayolu üzerinde yaşandı. İddiaya göre ilçede yaşayan Kader A. ve Mehmet Polat 58 AAG 742 plakalı hafif ticari araçla bir süre karayolunda ilerledi. Yol kenarında durup konuşmaya başlayan ikili arasında tartışma çıktı. Kader A. araç içerisinde Polat'ı başından tabancayla vurarak öldürdü. Ardından Kangal ilçe merkezine gelen Kader A., Emniyet Müdürlüğü'ne giderek olayı anlattı. Şüphelinin ifadesi üzerine olay yerine giden polis ekipleri, Polat'ın cesedini buldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Polat'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Kangal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şüpheli Kader A. ilk ifadesinde Polat'ı kendisine fotoğraflarıyla şantaj yaptığı gerekçesiyle vurduğunu söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


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Kaynak: DHA

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