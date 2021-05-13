Son dakika gündem: Hatay'da kaçak sigara ve makaron operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

Son dakika haberler: Hatay'ın Altınözü ilçesinde 8 bin 200 bandrolsüz makaron, 6 kilo 754 gram kaçak tütün ve 90 paket sigara ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde 8 bin 200 bandrolsüz makaron, 6 kilo 754 gram kaçak tütün ve 90 paket sigara ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, Hacıpaşa Mahallesi'nde bir iş yerine operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada, 8 bin 200 bandrolsüz makaron, 6 kilo 754 gram kaçak tütün ve 90 paket sigara ele geçirildi.

Ekipler iş yeri sahibi İ.B'yi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş