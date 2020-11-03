Son dakika gündem: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bu acı günde Avusturya halkının yanındayız"
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Son dakika gündem: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bu acı günde Avusturya halkının yanındayız"

03.11.2020 09:05 | Son Güncelleme: 03.11.2020 09:08
Son dakika gündem: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili "Terörizm tüm insanlığın ortak düşmanıdır.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili "Terörizm tüm insanlığın ortak düşmanıdır. Bu belaya karşı samimi bir uluslararası iş birliği gerekir. Bu acı günde Avusturya halkının yanındayız." ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Viyana'da terörün karanlık yüzünü bir kez daha gösterdiğini belirterek, "Terörizm tüm insanlığın ortak düşmanıdır. Bu belaya karşı samimi bir uluslararası işbirliği gerekir. Bu acı günde Avusturya halkının yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da dün gece saatlerinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda iki kişi hayatını kaybetmiş, 15 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz

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