Son dakika gündem: Cibuti Dışişleri Bakanı, komşu ülkelerle iyi komşuluk ilişkilerine bağlı olduklarını açıkladı

Cibuti Dışişleri Bakanı Mahmud Ali Yusuf, Etiyopya'da yaşanan iç çatışmaların ülke geneline yayılması sonrası, Etiyopya başta olmak üzere komşu ülkelerle iyi komşuluk ilişkilerine bağlı olduklarını açıkladı.

Bakan Yusuf, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Etiyopya ordusu ile ayrılıkçı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasındaki çatışmalara işaret ederek iç sorunların çözümünün Etiyopya hükümeti ve halkına kaldığını belirtti.

Komşu ve kardeş ülkeler başta olmak üzere diğer ülkelerin iç işlerine müdahale etmekten kaçındıklarını ifade eden Yusuf, iyi komşuluk ilişkilerine bağlı olduklarını vurguladı.

Etiyopya hükümeti, 2 Kasım'da kuzeyde ilerleyişini sürdüren isyancı TPLF saldırıları nedeniyle ülkede OHAL etmişti.

TPLF'nin başkent Addis Ababa'ya yapabileceği muhtemel saldırılara karşı savunma görev birlikleri oluşturulmuştu.

Ülkenin kuzeyinde 1 yıldır süren çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti, bölgede 5 milyondan fazla kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

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