Son dakika haberi... ÇANAKKALE - Bir aracın gölete düştüğü ihbarı üzerine çalışma başlatıldı
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Son dakika haberi... ÇANAKKALE - Bir aracın gölete düştüğü ihbarı üzerine çalışma başlatıldı

27.01.2021 10:47 | Son Güncelleme: 27.01.2021 11:04

Son dakika haberler: Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, bir aracın baraj suyunun göletine düştüğü ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, bir aracın baraj suyunun göletine düştüğü ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

İlçede etkili olan sağanakla debisi yükselerek yola taşan Ayvacık Barajı girişindeki gölete, suya kapılan ve içinde 2 kişinin bulunduğu bir aracın düştüğü ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

Bölgeye 112 Acil Servis ve AFAD ekipleri ile UMKE ve deniz polisi de sevk edildi.

Yüzey kontrolü yapan ekiplerin, suyun altında da arama çalışması yürüteceği öğrenildi.

Son dakika haberi... ÇANAKKALE - Bir aracın gölete düştüğü ihbarı üzerine çalışma başlatıldı
Son dakika haberi... ÇANAKKALE - Bir aracın gölete düştüğü ihbarı üzerine çalışma başlatıldı
Son dakika haberi... ÇANAKKALE - Bir aracın gölete düştüğü ihbarı üzerine çalışma başlatıldı
Son dakika haberi... ÇANAKKALE - Bir aracın gölete düştüğü ihbarı üzerine çalışma başlatıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yavaş

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