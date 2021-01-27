Son dakika haberi... ÇANAKKALE - Bir aracın gölete düştüğü ihbarı üzerine çalışma başlatıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, bir aracın baraj suyunun göletine düştüğü ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

İlçede etkili olan sağanakla debisi yükselerek yola taşan Ayvacık Barajı girişindeki gölete, suya kapılan ve içinde 2 kişinin bulunduğu bir aracın düştüğü ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

Bölgeye 112 Acil Servis ve AFAD ekipleri ile UMKE ve deniz polisi de sevk edildi.

Yüzey kontrolü yapan ekiplerin, suyun altında da arama çalışması yürüteceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yavaş