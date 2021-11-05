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Son dakika gündem: Avustralya 4 yeni F-35 savaş uçağı aldı

AA / Saadet Firdevs Aparı - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Avustralya 4 yeni F-35 savaş uçağı aldı

Son dakika haber: Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAAF), ABD'den 4 yeni F-35A hayalet savaş uçağı teslim aldı.

Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAAF), ABD'den 4 yeni F-35A hayalet savaş uçağı teslim aldı.

Defence Blog'un haberine göre, Avustralya ordusu, 4 yeni F-35A ile birlikte artık 41 beşinci nesil hayalet savaş uçağına sahip olduklarını bildirdi.

RAAF'ın Twitter paylaşımında, "Bu, yakın zamanda ABD'den yeni gelen ve RAAF Üssü Williamtown'a inen en yeni 4 F-35A'larımızdan biri." ifadesine yer verildi.

Gelişmiş gizliliği, avcı hızı ve çevikliği, gelişmiş görev sistemleri, tamamen kaynaşmış sensör bilgileri, ağ özellikli operasyonlar ve son teknoloji sürdürülebilirlik ile birleştiren beşinci nesil bir avcı uçağı olarak bilinen F35'lerin ilk çifti, 10 Aralık 2018'de Sidney'in kuzeyindeki RAAF Üssü Williamtown'a ulaşmıştı.

AA / Saadet Firdevs Aparı - Son Dakika Haberleri
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