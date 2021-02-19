Ağrı'da tefecilik operasyonu: 18 gözaltı
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Ağrı'da tefecilik operasyonu: 18 gözaltı

19.02.2021 17:30 | Son Güncelleme: 19.02.2021 17:35
Ağrı'da tefecilik operasyonu: 18 gözaltı

AĞRI merkezli İstanbul ve Denizli'de tefecilere yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 18 kişi gözaltına alındı.

AĞRI merkezli İstanbul ve Denizli'de tefecilere yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 18 kişi gözaltına alındı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı gelen ihbar ve şikayetler üzerine il genelinde soruşturma başlattı. Tefecilik yaptığı değerlendirilen 18 şüpheli 3 ay süren teknik takip sonucunda tefecilik suçunu işledikleri tespit edildi. Ağrı merkez ve ilçelerinde 15, Denizli'de 1, İstanbul'da 2 olmak üzere toplam 18 şüpheliye ait 16 ikamet ve 3 iş yerine eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Operasyonda 45 araç, 50 özel harekat personeli olmak üzere 245 polis memuru katıldı.Gerçekleştirilen operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alınırken, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çek, senet, tapu senedi, alacak- vereceklerin yazılı olduğu çok sayıda not defterleri, 3 adet tablet bilgisayar, 3 adet tabanca, 4 adet av tüfeği, çok sayıda fişek ve 70 bin TL para ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor


Ağrı'da tefecilik operasyonu: 18 gözaltı
Ağrı'da tefecilik operasyonu: 18 gözaltı
Ağrı'da tefecilik operasyonu: 18 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan DEMİR

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