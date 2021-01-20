Son dakika gündem: Afganistan'da askeri araca silahlı saldırı: 3 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Son dakika gündem: Afganistan'da askeri araca silahlı saldırı: 3 ölü

20.01.2021 12:55 | Son Güncelleme: 20.01.2021 12:58
Son dakika gündem: Afganistan'da askeri araca silahlı saldırı: 3 ölü

Bir son dakika haberine göre Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde askeri araca düzenlenen silahlı saldırıda 3 asker hayatını kaybetti.

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde askeri araca düzenlenen silahlı saldırıda 3 asker hayatını kaybetti.

Emniyet yetkilileri, askeri aracın Herat'ın Minarha bölgesinde kimliği bilinmeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradığını belirtti.

Saldırıda 3 askerin yaşamını yitirdiğini aktaran yetkililer, 4 askerin yaralandığını kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Selçuk Özdağ Süleyman Soylu Fahrettin Koca Ahmet Davutoğlu
Magazin Demet Akalın Şeyma Subaşı Demet Özdemir Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Mesut Özil Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Ömer Ali Şahiner
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Afganistan'da askeri araca silahlı saldırı: 3 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.1.2021 12:59:25. #1.15#
title