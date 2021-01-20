Son dakika gündem: Afganistan'da askeri araca silahlı saldırı: 3 ölü
20.01.2021 12:55 | Son Güncelleme: 20.01.2021 12:58
Bir son dakika haberine göre Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde askeri araca düzenlenen silahlı saldırıda 3 asker hayatını kaybetti.
Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde askeri araca düzenlenen silahlı saldırıda 3 asker hayatını kaybetti.
Emniyet yetkilileri, askeri aracın Herat'ın Minarha bölgesinde kimliği bilinmeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradığını belirtti.
Saldırıda 3 askerin yaşamını yitirdiğini aktaran yetkililer, 4 askerin yaralandığını kaydetti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat