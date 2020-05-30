Son dakika güncel: BAE destekli Hizam Emni güçlerine işkence suçlaması
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Son dakika güncel: BAE destekli Hizam Emni güçlerine işkence suçlaması

Bir son dakika haberine göre Yemen Enformasyon Bakanı Danışmanı Muhtar er-Rahbi, Birleşik Arap Emirleri (BAE) destekli Hizam Emni güçlerini alıkoydukları bir gazeteciye işkence etmekle suçladı.

Son dakika güncel: BAE destekli Hizam Emni güçlerine işkence suçlaması
30.05.2020 23:47 | Son Güncelleme: 30.05.2020 23:47

Yemen Enformasyon Bakanı Danışmanı Muhtar er-Rahbi, Birleşik Arap Emirleri (BAE) destekli Hizam Emni güçlerini alıkoydukları bir gazeteciye işkence etmekle suçladı.

Rahbi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, gazeteci Asil Mustafa Suveyd'in, Hizam Emni tarafından kaçırıldıktan sonra serbest bırakıldığını belirtti.

Suveyd'in alıkonulduğu süre boyunca işkence gördüğünü belirten Rahbi, "Bunu yapan suçlular hakkında soruşturma açılmasını ve adalete teslim edilmelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuyla alakalı Hizam Emni'nin bağlı olduğu Güney Geçiş Konseyinden (GGK) herhangi bir açıklama yapılmadı.

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ), 15 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Suveyd'in mayıs ayı başında Taiz'den Aden'e giderken kaçırıldığını duyurmuş, Yemen makamlarından kaçırılan Yemenli gazetecinin bulunmasını, suçluların da yargıya sevk edilmesini talep etmişti.

Yemen'de yerel sivil toplum kuruluşları, Hizam Emni güçlerinin, kuzey bölgelerindeki şehirlerden gelen ve geçici başkent Aden'e girmek isteyenleri keyfi alıkoyduğu ya da engellediğini ifade ediyor.

Yemen'in geçici başkenti Aden'de tüm kontrol geçen ağustos ayından bu yana BAE'nin desteklediği GGK'nin elinde bulunuyor.

GGK, 26 Nisan'da Yemen'in güneyinde sözde özerklik ilan etmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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