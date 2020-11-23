Son Dakika | Gaziantep'te silahlı yol vermeme kavgası: 2 yaralı

Son dakika haber: Gaziantep'te iki komşu arasında yol vermeme nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Gaziantep'te iki komşu arasında yol vermeme nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Şehitkamil ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesi'nde iki komşu aile arasında yol ortasında park halinde bulunan bir araç nedeniyle kavga çıktı. Aracın yoldan kaldırılması konusunda çıkan kavgada ilk bilgilere göre 2 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar 112 Sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edilirken polisin yaptığı ilk inceleme de çevrede 4 adet boş kovan bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı