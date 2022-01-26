GAZİANTEP - Kar nedeniyle sundurmanın çökme anı kameraya yansıdı - Haberler
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GAZİANTEP - Kar nedeniyle sundurmanın çökme anı kameraya yansıdı

Gaziantep'te etkili olan kar yağışı nedeniyle bir binanın üst katındaki sundurmanın çökme anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te etkili olan kar yağışı nedeniyle bir binanın üst katındaki sundurmanın çökme anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kentte 18 Ocak Salı gününden itibaren aralıklarla etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Bazı çatıların karın ağırlığına dayanamayarak çöktüğü Gaziantep'te, merkez Şehitkamil ilçesi Şehirgösteren Mahallesi'ndeki 2 katlı evin üst katında bulunan sundurma da çöktü.

Ölen ya da yaralanın olmadığı olay anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

GAZİANTEP - Kar nedeniyle sundurmanın çökme anı kameraya yansıdı

GAZİANTEP - Kar nedeniyle sundurmanın çökme anı kameraya yansıdı

GAZİANTEP - Kar nedeniyle sundurmanın çökme anı kameraya yansıdı

AA - Son Dakika Haberleri

Gaziantep, kar, Güncel, Haber

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