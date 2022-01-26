GAZİANTEP - Kar nedeniyle sundurmanın çökme anı kameraya yansıdı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te etkili olan kar yağışı nedeniyle bir binanın üst katındaki sundurmanın çökme anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kentte 18 Ocak Salı gününden itibaren aralıklarla etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Bazı çatıların karın ağırlığına dayanamayarak çöktüğü Gaziantep'te, merkez Şehitkamil ilçesi Şehirgösteren Mahallesi'ndeki 2 katlı evin üst katında bulunan sundurma da çöktü.

Ölen ya da yaralanın olmadığı olay anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.