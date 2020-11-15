Son dakika... Gaziantep'te 701 kişiye koronavirüs cezası

Son dakika haberine göre GAZİANTEP'te, dün yapılan koronavirüs denetimlerinde kurallara uymayan 701 kişiye idari para cezası kesildi.

GAZİANTEP'te, dün yapılan koronavirüs denetimlerinde kurallara uymayan 701 kişiye idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, dün kent genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal ettiği saptanan 701 kişiye 900'er lira idari para cezası verildi. Denetimlerde ayrıca karantina adreslerini terk ettiği saptanan 23 kişi de 3 bin 150'şer lira ceza kesilerek yurda yerleştirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ