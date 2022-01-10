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Son Dakika: Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrıldı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Spor

Son dakika: Galatasaray'da kötü gidişat sonrası yönetim kurulu flaş bir karar aldı. Başkan Burak Elmas, NEF Stadı'ndaki görüşmenin ardından İmparator'la yollarını ayırdı.

Galatasaray'da kötü gidişatın ardından Fatih Terim'in durumu belli oldu. Sarı-kırmızılı yönetim, yapılan durum değerlendirmesinin ardından usta hocayla yollarını ayırdı.

NEF Stadı'ndaki yönetim kurulu toplantısından önce stada gelen Fatih Terim, 10 dakika sonra buradan ayrıldı. Sarı-kırmızılı yönetim, karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını bildirdi.

Son Dakika: Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrıldı

Galatasaray'daki 4. dönemine 21 Aralık 2017'de başlayan Fatih Terim, 176 maça çıktı. 97 galibiyet, 44 yenilgi ve 35 beraberlik elde etti. Bu döneminde üst üste 2 şampiyonluk kazanan Terim, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazandı. Koronavirüsün yaşandığı 2019-2020 sezonunda 6. olan İmparator'un Galatasaray'ı geçen yıl ise averajla şampiyonluğu kaybetmişti.

Son Dakika: Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrıldı

Sezon başından Burak Elmas'ın başkan olmasının ardından Fatih Terim'in sözleşmesi uzatılmıştı. Gençleşme operasyonuna giden Terim, Avrupa Ligi'nde gruptan lider çıkarken; ligde hüsran yaşadı. 20. hafta sonunda Trabzonspor'un 22 puan gerisinde kaldı. Ziraat Türkiye Kupası'nda Denizlispor'a taraftarı önünde penaltılarla elendi.

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Işıtan Gün, geçtiğimiz günlerde Pep Guardiola'nın yardımcısını Terim'in ekibine almak için görüştüklerini açıklamıştı. Terim ise, "Benim böyle bir görüşmeden haberim yok, olsa söylerdim" demişti. İmparator ile yönetim arasında bir süredir soğuk rüzgarlar esiyordu.

Son Dakika: Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrıldı

Fatih Terim, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Bu yola Sayın Başkanımızın desteği, yönetim kurulumuzun teveccühü ve taraftarımızın güveni ile hep beraber çıktık. Sezonun bu bölümünde geldiğimiz noktada arzu ettiğimiz pozisyonda olmadığımız bir gerçek. Bunun sorumluluğu bir kişiye ait ise o benim ve yapılan tüm gelecek planının Galatasaray'a zarar verdiğini, bir noktada tıkanıklık gösterdiğini veya ileri gitmeyeceğini düşündüğüm an gereğini yapacak kadar Galatasaraylıyım" ifadelerini kullanmıştı.

Son Dakika: Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrıldı

Fatih Terim'in yerine düşünülen isimlerin başında Bülent Korkmaz ve Roger Schmidt geliyor. Sezon sonuna kadar Korkmaz'ı düşünen sarı-kırmızılılar, PSV'nin 54 yaşındaki hocası Schmidt'e gelecek yıl takımı emanet etmek istiyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Spor Haberleri
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Yorumlar (6)
Metin Demir:sürekli caza sürekli ceza bu lig seni haketmiyor hocam Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
Demir Acer :terim daha emekli olmadimi yav bahceli gibi yapisti kaldi desenize Cevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
Metin Demir:terim bu lige fazla geliyor vatan milet bir olmuş gündermeye çalışıyor feneresyon kına yakarsınız artık Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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