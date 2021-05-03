Son dakika: G7 Ülkeleri Dışişleri Bakanları Toplantısı

Gelen son dakika haberlerine göre ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenecek olan G7 ülkelerinin Dışişleri Bakanları toplantısı öncesi Downing Street'de ortak basın toplantısı düzenledi.