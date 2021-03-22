Son Dakika | FETÖ'den gözaltına alınan firari eski albay tutuklandı
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Son Dakika | FETÖ'den gözaltına alınan firari eski albay tutuklandı

22.03.2021 13:04 | Son Güncelleme: 22.03.2021 13:11
Son Dakika | FETÖ'den gözaltına alınan firari eski albay tutuklandı

Son dakika haberi: FETÖ/PDY üyeliği suçlamasıyla arandığı sırada Ankara'da saklandığı evde yakalanan eski istihbaratçı Albay Arif Yekebaş, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

FETÖ/PDY üyeliği suçlamasıyla arandığı sırada Ankara'da saklandığı evde yakalanan eski istihbaratçı Albay Arif Yekebaş, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet  Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 2018'de hakkında yakalama kararı çıkartılan firari Arif Yekebaş, 18 Mart'ta Bahçelievler mahallesinde saklandığı evde yakalandı. Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı'nda uzun yıllar görev yaptığı öğrenilen şüpheli Yekebaş, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından, bugün Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Yekebaş, savcılık sorgusunun adından tutuklanması istemiyle sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özkan ARSLAN

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