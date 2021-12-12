Son dakika... Erzurum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Hınıs ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, biri ağır 9 kişi yaralandı.

Ercan Eren yönetimindeki otomobil, Hınıs-Varto yolundaki Halilçavuş Kavşağı'nda, karşı yönden gelen Yusuf Peker idaresindeki otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Peker hayatını kaybetti, diğer sürücü Eren ile iki otomobildeki 8 yaralı, ambulanslarla Hınıs Şehit Yavuz Yürekseven Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralanan Eren, hastanede yapılan müdahalenin ardından helikopter ambulansla Erzurum'a sevk edildi.

Kazanın yaşandığı bölgede yoğun sisin etkili olduğu öğrenildi.

AA / Selami Küçükoğlu - Son Dakika Haberleri

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