Son dakika... Erzurum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Erzurum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Son dakika... Erzurum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı
AA / Selami Küçükoğlu - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Erzurum'un Hınıs ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, biri ağır 9 kişi yaralandı.

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Hınıs ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, biri ağır 9 kişi yaralandı.

Ercan Eren yönetimindeki otomobil, Hınıs-Varto yolundaki Halilçavuş Kavşağı'nda, karşı yönden gelen Yusuf Peker idaresindeki otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Peker hayatını kaybetti, diğer sürücü Eren ile iki otomobildeki 8 yaralı, ambulanslarla Hınıs Şehit Yavuz Yürekseven Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralanan Eren, hastanede yapılan müdahalenin ardından helikopter ambulansla Erzurum'a sevk edildi.

Kazanın yaşandığı bölgede yoğun sisin etkili olduğu öğrenildi.

Kahramankazan'da trafik kazasında 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kahramankazan'da trafik kazasında 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

 ALKOLLÜ OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ RUS KADIN, KENDİSİNİ OTOMOBİLE KİLİTLEDİ

ALKOLLÜ OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ RUS KADIN, KENDİSİNİ OTOMOBİLE KİLİTLEDİ

AA / Selami Küçükoğlu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title